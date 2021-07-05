В Госдуме отреагировали на включение Губерниева в список угроз нацбезопасности Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение властей Украины о включении комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности.

«У страха глаза велики. Зря они боятся Губерниева, совершенно безобидный комментатор. Представляете, у нас комментаторов начинают бояться, целые страны объявляют его нежелательной персоной, представляющей опасность. Если боятся комментаторов, дальше будут бояться кого-то ещё.



Хоть Губерниев и колкий на словцо и мы знаем его как опасного для каких-то наших медийных персон, особенно в последнее время, Дмитрий может достаточно агрессивно вести свои комментарии во время зимних мероприятий, но чтобы он был опасен для Украины — что-то новенькое. Надо к этому отнестись с долей иронии. Мы же не вносим всех шовинистически настроенных украинских политиков или людей, имеющих отношение к спорту, которые что-то кричат, гавкают. Мы же понимаем, что это могут быть отголоски пропагандистской кампании. Нет смысла на это реагировать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.