В Госдуме отреагировали на включение Губерниева в список угроз нацбезопасности Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение властей Украины о включении комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности.
«У страха глаза велики. Зря они боятся Губерниева, совершенно безобидный комментатор. Представляете, у нас комментаторов начинают бояться, целые страны объявляют его нежелательной персоной, представляющей опасность. Если боятся комментаторов, дальше будут бояться кого-то ещё.
Хоть Губерниев и колкий на словцо и мы знаем его как опасного для каких-то наших медийных персон, особенно в последнее время, Дмитрий может достаточно агрессивно вести свои комментарии во время зимних мероприятий, но чтобы он был опасен для Украины — что-то новенькое. Надо к этому отнестись с долей иронии. Мы же не вносим всех шовинистически настроенных украинских политиков или людей, имеющих отношение к спорту, которые что-то кричат, гавкают. Мы же понимаем, что это могут быть отголоски пропагандистской кампании. Нет смысла на это реагировать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 июля 2021
-
13:29
-
13:26
-
13:08
-
12:46
-
12:39
-
12:24
-
12:22
-
11:55
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:18
-
11:15
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:29
-
10:18
-
10:14
-
10:01
-
09:56
-
09:42
-
09:39
-
09:35
-
09:25
-
08:43
-
08:30
-
08:03
-
07:37
-
07:20
-
06:59
-
06:38
-
05:56