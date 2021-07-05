Игрок сборной Украины Яремчук встретился с маленьким сыном после возвращения с Евро. Видео

Кристина Яремчук, супруга нападающего «Гента» и сборной Украины Романа Яремчука, на своей странице в «Инстаграме» поделилась трогательным видео.



В ролике запечатлена встреча Яремчука и его маленького сына после возвращения футболиста с чемпионата Европы — 2020. Ребёнок видит отца и с улыбкой на лице бежит ему навстречу. Роман подхватывает сына на руки, обнимает и целует.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла национальной команде Англии со счётом 0:4. В полуфинале турнира англичане сыграют с Данией. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Италии и Испании.