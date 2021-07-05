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Маттео Гюэндузи попрощался с «Арсеналом»

Маттео Гюэндузи попрощался с «Арсеналом»
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Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи объявил об уходе из лондонского клуба.

«Я никогда не забуду стадион «Эмирейтс». Никогда не забуду болельщиков, не забуду город. Я никогда не забуду всё, через что прошёл в «Арсенале». Никогда не забуду, что единственным моим желанием было с гордостью защищать цвета «Арсенала».

Спасибо всем, кто верил в меня во время моего пребывания здесь, в хорошие в плохие времена. Могу только пожелать всего наилучшего клубу и его болельщикам, которые заслуживают многого. Прощай, «Арсенал», я никогда не забуду тебя и останусь «канониром», — приводит слова Гюэндузи Goal.com.

Напомним, Гюэндузи стал игроком «Арсенала» в 2018 году. Контракт футболиста с английским клубом был рассчитан до лета 2022 года.

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