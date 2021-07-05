Леонид Федун: проголосовал бы за смену тренера в сборной России. Нужен молодой иностранец

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020, а также описал тренера, который нужен национальной команде вместо Станислава Черчесова.
«Как мне результат и игра команды? Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдём до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Та сборная, которую в своё время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.
Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол всё больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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