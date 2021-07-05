Матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания обслужит Данни Маккели

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Дания.



Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, ему помогут соотечественник Кевин Блом, немец Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гиль. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сыграют сборные Италии и Испании. Встреча состоится завтра, 6 июля. Финальный матч Евро-2020 пройдёт 11 июля.

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