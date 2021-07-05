«Я не расист, не сексист и не гомофоб». Гаттузо — о срыве назначения в «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о том, что «Тоттенхэм Хотспур» решил не назначать его на пост наставника основной команды из-за расистских и сексистских заявлений, сделанных специалистом в прошлом.



«Мне трудно поверить, что именно это стало причиной. Конечно, я не являюсь ни расистом, ни сексистом, ни гомофобом — мои прошлые заявления были искажены. Почему бы не спросить у моих бывших товарищей по команде или подопечных о наших с ними отношениях? Я не могу терять время на глупости, но мой опыт может чему-то научить других», — приводит слова Гаттузо La Repubblica.



Напомним, Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины» 17 июня спустя три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством. Позже специалистом интересовался «Тоттенхэм», но в итоге руководство клуба решило пригласить экс-наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

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