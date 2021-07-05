Леонид Федун: в РПЛ есть задача, чтобы определённый клуб стал чемпионом

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил за внедрение солидарных выплат в российском футболе и объяснил проблему нынешней системы на примере детского футбола и Российской Премьер-Лиги.



«Нужна система солидарности, которую я пытаюсь пять лет внедрить в нашем футболе. За каждого подготовленного игрока, чья карьера пошла в рост, его детские и юношеские тренеры должны получить копейку. У нас эта система, к сожалению, работает, только когда игрок уезжает за границу, когда вступают в силу правила ФИФА. Моё предложение было простым: 1-2-3-4 процента от фонда заработной платы игрока отдавать на солидарные выплаты. Говорят, нельзя. Почему? Нет рекомендаций ФИФА и УЕФА. Платить безумные деньги агентам — до 10 процентов от трансфера — можно, а детским тренерам — нельзя. Получили бы тренеры в Омске, Воронеже, Барнауле, где-то ещё несколько сотен тысяч рублей солидарных выплат, для них это был бы большой стимул. И стремились бы не первенство водокачки выиграть, а готовить игроков. Сейчас такой цели нет. Есть цель выиграть локальный турнир.



И это ведь доходит до Премьер-Лиги, где есть задача, чтобы определённый клуб стал чемпионом. Каким образом — никого не волнует. Есть клубы, которые сидят в ФНЛ и не хотят выходить в РПЛ. Им ничего не надо, они осваивают бюджет. Полно клубов, осваивающих крошечные бюджеты в ПФЛ, где нет никакой системы, никакой подготовки. При этом большинство тех, кто выходит в РПЛ, набирают всех в аренду на сезон, а что дальше? Дальше остаются только руины. А зарабатывают на всех этих операциях агенты. Они срубают свои миллионы и уходят. Эта система не меняется годами. Председатель комитета по детскому футболу в РФС Галицкий, все письма я ему направил. Но в исполкоме мало кому интересно это — все ставят сиюминутные задачи. А что будет с этим нашим миллионом игроков? У нас за последние 10 лет один Головин вышел на международный уровень. Ну он такой талант, что не мог не пробиться», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Новость по теме Леонид Федун: проголосовал бы за смену тренера в сборной России. Нужен молодой иностранец