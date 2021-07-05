Ари не договорился с «Химками» и уедет из России

Экс-нападающий «Краснодара» Ари сообщил, что не смог достичь договорённости с «Химками».



«Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с «Химками». Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило. С конкретным предложением были только «Химки».



Что касается Бразилии, скорее всего, подпишу контракт с «Форталезой». Но пока ещё нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Мы ведём переговоры. Я сейчас в Москве и буду здесь ещё неделю. Нужно решить вопросы по переезду, продать какие-то вещи. Буду спокойно к этому относиться. Я хочу ещё минимум три года поиграть. Понимаю, сборы и тренировки – это очень важно. Но для меня также важно сделать всё спокойно. Буду много тренироваться, потом начну играть. Поэтому сейчас не тороплюсь и понимаю, что найду команду», — приводит слова Ари «Рейтинг Букмекеров».

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