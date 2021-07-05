Федун объяснил, почему самые дорогие трансферы в истории «Спартака» оказались провальными

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, почему в команде не закрепились два самых дорогих футболиста в истории клуба — полузащитник Гус Тиль (€ 18 млн) и нападающий Педро Роша (€ 12 млн).



«Почему два самых дорогих трансфера в истории клуба оказались самыми провальными? Так бывает. Можно привести примеры, как «Бавария», «Реал», «Барселона» покупали игроков за безумные деньги, а они потом не играли или уходили в аренды. Можно привести пример, как один наш клуб накупил столько футболистов, что из них можно было составить дочернюю команду, и в итоге все ушли бесплатно. Это селекция, тут сложно угадать.



Когда покупали Рошу, меня поставили в такую ситуацию, что все вокруг кричали: «Мы стали чемпионами, а вы не усиливаетесь. Купите кого-то». Тогда торговались по одному игроку, он сорвался — и слава богу, потому что оказалось, что он с большими изъянами. Предложили другого — мы посмотрели видео, посмотрели статистику. Действительно, он играл хорошо. Но, к сожалению, с ним получилось как с Витиньо: есть такие, которых выдёргиваешь из Бразилии — и они затухают… Заработал денег, и началось: «Я хочу обратно». Хотели по нему выйти в прибыль: у нас были предложения оттуда — у него там получалось. Но случилась тяжёлая травма, и всё накрылось.



По Тилю то же самое: его очень хотел Кононов. Нам нужно было взять креативного атакующего игрока. Гус в 20 лет стал капитаном «АЗ», был ведущим игроком команды, лидером молодёжных команд, имел прекрасную статистику. Потом пришёл новый тренер, перестроил систему, в которой Тиль был не нужен. А когда он выдал несколько хороших игр, получил травму. Ошибкой было отдавать его в аренду в клуб, боровшийся за выживание в Бундеслиге. Сейчас он вернулся в Голландию, надеюсь, там вновь проявит себя. На мой взгляд, он талантливый игрок. К сожалению, так бывает», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

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