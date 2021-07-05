Бувач: в будущем Гагнидзе будет одним из ключевых футболистов «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал заключение контракта с 18-летним грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе.
«Лука — очень талантливый молодой футболист. Для своих лет он обладает отличной техникой работы с мячом. Работоспособный и проворный игрок, против которого крайне непросто играть. Гагнидзе не боится брать на себя игру — это огромный плюс. Обычно он действует на позиции «восьмёрки», но у него отличные оборонительные навыки, поэтому он без проблем выступает в роли «шестёрки». Убеждён, что в будущем Лука будет одним из ключевых футболистов «Динамо», — приводит слова Бувача пресс-служба московской команды.
В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
- 5 июля 2021
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