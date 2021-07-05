Александр Мостовой высмеял идею пригласить Доменико Тедеско в сборную России

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выступил против приглашения в сборную России бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Тедеско не нужен сборной России, у нас своих людей предостаточно. Повторял это много раз и повторю ещё и ещё. Наши могут спокойно руководить сборной, абсолютно спокойно. Я не буду говорить, что с Черчесовым будет лучше, потому что всё рано или поздно заканчивается, кто не справляется — уходит. Но Тедеско — абсолютно нет.
Если в сборную приходит иностранец, он должен быть поигравшим, авторитетным или тем, кто руководил чем-то в футболе. А так, если придёт Тедеско — как будто хватаем. Можно с таким же успехом зайти в торговый комплекс и спросить: любишь футбол, играл, хочешь? Ну хватит, даже смешно уже. Чем наши хуже, молодые и возрастные? У нас 150 миллионов в стране, в футбольной стране!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 5 июля 2021
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