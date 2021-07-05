Джикия: в 2018 году все были причастны к успеху сборной, а теперь превратились в палачей

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался о критике в адрес национальной команды после вылета с чемпионата Европы — 2020.
«Когда в 2018 году сборная показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей. И как-то сразу отошли в сторону. Мы понимаем, что 2018 год — это уже история, но всё равно, когда такое видишь, становится неприятно. Но, как говорится, хороших людей всё равно больше.
Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так», — приводит слова Джикии Sport24.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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