«Атлетико» представил четыре формы на сезон-2021/2022

Мадридский «Атлетико» представил комплекты игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
Домашняя форма выполнена в традиционных красном, белом и синем цветах, но вертикальные полосы сделаны более размытыми. Экипировка посвящена 75-летию нынешнего названия «Атлетико».
Фото: «Твиттер» ФК «Атлетико»
Также в специальном ролике, опубликованном в «Твиттере», «Атлетико» представил все четыре комплекта формы. Как и домашний, три остальных посвящены клубному юбилею. Техническим спонсором мадридцев является американская фирма Nike.
«Атлетико» в минувшем сезоне завоевал титул чемпионов Испании, опередив в турнирной таблице мадридский «Реал» и «Барселону». В 38 турах подопечные Диего Симеоне набрали 86 очков — на два больше, чем «сливочные».
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