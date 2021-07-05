Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов «Галатасарая» и «Фенербахче»
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Haber365.
По информации источника, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче». Ранее стало известно, что Ярмоленко намерен покинуть английский клуб. «Галатасарай» готов платить форварду € 2,5 млн за сезон, а «Фенербахче» предлагает на € 500 тыс. больше.
Ярмоленко начинал карьеру в «Десне», после чего 11 лет защищал цвета киевского «Динамо». В 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию», а спустя год — в «Вест Хэм». С 2009 года Андрей вызывается в сборную Украины. На Евро-2020 Ярмоленко забил за сборную Украины два гола и отдал две результативные передачи.
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