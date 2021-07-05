Гари Невилл назвал состав сборной Англии, который хочет видеть в полуфинале Евро-2020

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Гари Невилл ответил на вопрос о предстоящем матче национальной команды.



В полуфинале чемпионата Европы — 2020 англичанам предстоит сыграть с Данией. Один из пользователей «Твиттера» спросил у Невилла, в каком составе сборная должна выйти на игру. Гари ответил следующим образом: «В том же, но чтобы Сака вернулся в состав».



Напомним, в предыдущем матче — с Украиной в четвертьфинале (4:0) — сборная Англии сыграла с таким сочетанием футболистов: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Санчо, Стерлинг, Кейн. Полузащитник Букайо Сака на поле не появился.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Второй финалист Евро-2020 определится в паре Италия — Испания.