Руй Витория подвёл итоги сборов «Спартака» в Австрии
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о сборах московской команды в Австрии.
«Могу сказать, что в целом всё прошло хорошо. Футболисты, несмотря на нагрузки, показали хороший ритм и хорошую самоотдачу. Сборами в Австрии остался очень доволен», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».
Сегодня, 5 июля, московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).
Новость по теме«Спартак» одержал первую победу под руководством Руя Витории
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