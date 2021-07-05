Руй Витория подвёл итоги сборов «Спартака» в Австрии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о сборах московской команды в Австрии.



«Могу сказать, что в целом всё прошло хорошо. Футболисты, несмотря на нагрузки, показали хороший ритм и хорошую самоотдачу. Сборами в Австрии остался очень доволен», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».



Сегодня, 5 июля, московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).

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