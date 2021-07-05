Министр спорта МО: Ари не был основной целью «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе к форварду Ари и будущем голкипера Ильи Лантратова.
«Мы рассматривали Ари как потенциального игрока «Химок», но у нас достаточно игроков в шорт-листе на данную позицию. Какой-то конкретики в этом не было и глубоко в вопрос этого перехода мы не вникали. Основной целью нашего клуба он не был.
Интерес к Лантратову есть не только у ЦСКА, но ещё у ряда клубов из первой восьмёрки. Каких-то конкретных договорённостей с ЦСКА у нас нет, а окно скоро закрывается. Если будет окончательное предложение, то будем его обсуждать с армейцами. Это выглядит перспективно, но мы будем отталкиваться от предложенных условий. Илья является основным игроком «Химок», мы бы не хотели его отдавать, но, повторюсь, всё будет зависеть от предложений клубов», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 5 июля 2021
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