«Атлетико» подписал 20-летнего игрока «Флуминенсе»

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе 20-летнего полузащитника «Флуминенсе» Маркоса Пауло.

«Атлетико» заключил с португальцем контракт на пять лет. Мадридцы подписали игрока бесплатно.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Пауло сыграл 24 матча, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость португальского футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет € 9 млн.

Ранее стало известно, что полузащитник мадридского «Атлетико» Витоло проведёт следующий сезон в другой команде. «Матрасники» достигли договорённости о переходе 31-летнего футболиста в «Хетафе» на правах аренды. Витоло начинал карьеру в «Лас-Пальмасе», откуда в 2013 году перебрался в «Севилью». С андалусийцами испанец трижды выиграл Лигу Европы. В 2017 году его приобрёл «Атлетико» и в том же году отдал в краткосрочную аренду «Лас-Пальмасу». В составе «матрасников» хавбек — чемпион Испании, победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА.