«Атлетико» подписал 20-летнего игрока «Флуминенсе»

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе 20-летнего полузащитника «Флуминенсе» Маркоса Пауло.
«Атлетико» заключил с португальцем контракт на пять лет. Мадридцы подписали игрока бесплатно.
В минувшем сезоне бразильской Серии А Пауло сыграл 24 матча, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Трансферная стоимость португальского футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет € 9 млн.
Ранее стало известно, что полузащитник мадридского «Атлетико» Витоло проведёт следующий сезон в другой команде. «Матрасники» достигли договорённости о переходе 31-летнего футболиста в «Хетафе» на правах аренды. Витоло начинал карьеру в «Лас-Пальмасе», откуда в 2013 году перебрался в «Севилью». С андалусийцами испанец трижды выиграл Лигу Европы. В 2017 году его приобрёл «Атлетико» и в том же году отдал в краткосрочную аренду «Лас-Пальмасу». В составе «матрасников» хавбек — чемпион Испании, победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА.
- 5 июля 2021
-
19:36
-
19:28
-
19:14
-
18:59
-
18:50
-
18:45
-
18:27
-
18:24
-
17:46
-
17:40
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
16:59
-
16:57
-
16:45
-
16:43
-
16:10
-
16:08
-
15:52
-
15:37
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:39
-
14:34
-
13:54
-
13:51
-
13:43
-
13:29
-
13:26