Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бекенхэм» с размахом отпраздновал чемпионский титул 7-й английской лиги. Видео

«Бекенхэм» с размахом отпраздновал чемпионский титул 7-й английской лиги. Видео
Комментарии

Футбольный клуб «Бекенхэм» из одноимённого города стал чемпионом 7-й английской лиги. По глобальным меркам достижение не такое уж и выдающееся, однако «Бекенхэм» решил отпраздновать титул с размахом.

Клуб арендовал двухэтажный автобус и проехал по улицам своего города вместе с трофеем – такие церемонии обычно проводят победители Лиги чемпионов.

Напомним, основное футбольное событие нынешнего лета для англичан ещё впереди. Матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сыграют сборные Италии и Испании. Встреча состоится завтра, 6 июля. Финальный матч Евро-2020 пройдёт 11 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021