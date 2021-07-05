Хакими проходит медосмотр в «ПСЖ»

Защитник «Интера» Ашраф Хакими отправился в Париж для прохождения медобследования и заключения контракта с «Пари-Сен Жермен», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что «Интер» и «Пари-Сен Жермен» полностью согласовали переход 22-летнего марокканского крайнего защитника. «ПСЖ» заплатит за игрока € 60 млн, а ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. С самим футболистом согласован контракт до 2026 года. Несмотря на слухи об интересе лондонского «Челси» к Ашрафу, официальных предложений от «аристократов» так и не последовало.



Также в ближайшее время игроком «ПСЖ» официально должен стать и 22-летний голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, чей контракт с «Миланом» истекает 30 июня.