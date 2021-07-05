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Экс-защитник «Спартака» Марек Сухи продолжит карьеру в Чехии

Экс-защитник «Спартака» Марек Сухи продолжит карьеру в Чехии
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Бывший защитник московского «Спартака» Марек Сухи продолжит карьеру у себя на родине – в Чехии. Футболист подписал контракт с «Младой Болеслав», информирует официальный сайт клуба.

33-летний чешский защитник подписал с «Младой Болеслав» контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я рад возвращению в чешский футбол спустя много лет. Постараюсь оправдать надежды «Млады Болеслав». Верю, что найду общий язык с тренером», — сказал Сухи.

Последним клубом Сухи был немецкий «Аугсбург», за который он выступал с 2019 года. Ранее футболист защищал цвета швейцарского «Базеля». Российским болельщикам Сухи известен по выступлениям за «Спартак» с 2010 по 2014 год. Чех является четырёхкратным чемпионом Швейцарии, а также двукратным чемпионом Чехии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 500 тыс.

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