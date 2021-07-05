«У обеих команд будут моменты». Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с Италией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче 1/2 финала Евро с Италией.



«Я отношусь к этому моменту как к возможности получить удовольствие, насладиться игрой. Сегодня мы провели лёгкую тренировку. На таких тренировках можно видеть, как чувствуют себя игроки, и они были в полном порядке. Я очень за них рад. Постараемся получить удовольствие.

Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игроков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.