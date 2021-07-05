Матч за Суперкубок России в прямом эфире покажет Первый канал

Матч за Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», в прямом эфире покажет Первый канал.

Матч за Суперкубок России — 2021 состоится 17 июля. В нём сыграют чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» и обладатель национального Кубка — московский «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде, начало матча запланировано на 19:00 мск.

Ранее стало известно, что руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.