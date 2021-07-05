Итальянец Спинаццола перенёс операцию после травмы, полученной на Евро

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший травму ахиллова сухожилия в матче 1/4 финала Евро-2020 с командой Бельгии, успешно перенёс операцию.

«Операция прошла успешно. Спасибо всем за оказанную поддержку, вас действительно было очень много. Обратный отсчёт начинается! Скоро увидимся, — написал Спинаццола в своём «инстаграме» под фото из больницы.

Напомним, ранее стало известно, что Леонардо пропустит около 6-7 месяцев из-за повреждения ахиллова сухожилия.

После победного четвертьфинального матча с бельгийцами (2:1) футболисты сборной Италии поддержали Спинаццолу: в самолёте, направляющемся из Мюнхена, итальянские игроки начали дружно скандировать кричалку в честь травмированного защитника.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.