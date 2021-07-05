Манчини: Испанцы придумали «тики-таку» и продолжают её применять. Мы играем немного иначе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сравнил стиль сборной Испании со стилем своей команды.
«Луис Энрике? Он очень хороший тренер, он выиграл Лигу чемпионов с „Барселоной“. Мало того, его „Рома“ тоже показывала очень хорошую игру. Если тренеру удается заставить команду играть хорошо, это говорит, что у него есть способности, независимо от достигнутых результатов.
«Тики-така»? Испанцы придумали этот стиль и добились больших успехов за счёт него. Они продолжают успешно применять его в своей игре. Мы играем с мячом немного иначе. Мы — Италия. И мы не можем в одночасье стать Испанией. Мы будем стараться играть в свою игру", — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.
Испания и Италия встретятся в 1/2 финале Евро. Матч состоится завтра, 6 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 5 июля 2021
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