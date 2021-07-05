В товарищеском матче московский ЦСКА проиграл «Копенгагену». Встреча проходила на сборах в Австрии и завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан.
Единственный гол на 31-й минуте забил Расмус Хёйлунн. Следующий матч ЦСКА проведёт 9 июля с австрийским клубом «Адмира Ваккер».
В предыдущем товарищеском матче ЦСКА встретился с австрийским клубом «Капфенберг». Матч проходил на стадионе «Бад-Татцманнсдорф» (Австрия) и завершился победой московского клуба со счётом 1:0. ЦСКА владел преимуществом на протяжении всего матча, однако забить армейцы сумели лишь однажды. На 79-й минуте голом отметился Константин Марадишвили.
На втором австрийском сборе ЦСКА сыграет ещё два матча: 9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия); 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).
- 5 июля 2021
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