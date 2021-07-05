Донецкий «Олимпик» прекратит существование

Донецкий «Олимпик» с вероятностью 99% не примет участие в следующем розыгрыше украинской Премьер-лиги и будет расформирован, информирует Tribuna.

«Олимпик» прекратит своё существование уже в ближайшее время. На контракте с клубом осталось всего семь игроков: Таддеус Нкенг, Гео Экра, Таллес Бренер, Евгений Цымбалюк, Игорь Сурницын, Андрей Чекотун, Бетим Халими.

Ещё несколько футболистов «Олимпика» практически оформили переход в другие клубы. При этом донецкий клуб не имеет задолженностей по зарплатам. Заменить «Олимпик» в УПЛ может «Минай», занявший последнее место в прошлом розыгрыше чемпионата Украины.

В минувшем сезоне «Олимпик» занял 13-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 22 очка в 26 матчах.