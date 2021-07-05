Поль Погба склоняется к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба всё больше склоняется к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.
Парижский клуб сейчас ведёт переговоры с окружением футболиста.
Ранее Погба решил не продлевать контракт с манкунианцами, который истекает в 2022 году. 28-летний французский хавбек начал вести предварительные переговоры с «Пари Сен-Жермен».
Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне английской Премьер-лиги он провёл 26 матчей, забив три гола и сделав три результативные передачи.
За сборную Франции Погба выступает с 2013 года. Несмотря на продолжительную футбольную карьеру, у себя на родине на взрослом клубном уровне Погба никогда не выступал. Он является выпускником академии «Манчестер Юнайтед». Поль окончил школу «красных дьяволов» в 2011 году.
- 5 июля 2021
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