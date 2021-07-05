Победителем Евро-2020 гарантированно станет игрок «Челси»

Чемпионат Европы — 2020 в самом разгаре. Уже завтра, 6 июля, стартует полуфинальная стадия континентального первенства. Примечательно, что в составе каждой из сборных-участниц Евро присутствует один или несколько футболистов «Челси». Таким образом, победителем чемпионата Европы гарантированно станет представитель лондонского клуба.

В составе сборной Англии «Челси» представляют Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл. В стане испанцев числится один «аристократ» — Сесар Аспиликуэта. В обойме Италии сразу два представителя лондонского клуба – Жоржиньо и Эмерсон. У датчан один игрок «Челси» — Андреас Кристенсен.

Первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Вторая полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.



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