Судья Федотов: возможно, Карасёву на Евро дают понять «ты только зашёл, знай своё место»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе российского арбитра Сергея Карасёва на Евро-2020. Карасёв не был назначен главным арбитром ни на один из полуфиналов.



«Маккели – любимчик, он очень нравится Розетти. Я говорил про это ещё в начале турнира: тогда он ошибся в игре Италия – Турция, не увидев попадания мяча в руку турецкому игроку. Но потом ему всё равно дали работать. И вот сейчас дают полуфинал, хотя он далеко не лучший и даже не один из лучших судей на этом турнире.

Лучшие: Куйперс – да, он уже завершает, но картины не портит и работает спокойно, Брих, хотя у него и был дёрганный матч в 1/8 финала, и Карасёв. Что мы имеем? Бриху дают полуфинал, Куйперсу, скорее всего, финал, а Карасёву – ничего, только назначение четвёртым на полуфинал. Так что Карасёв тут просто стал жертвой подковёрных игр. Это, конечно, несправедливо – полуфинал он заслужил.

Возможно, Карасёву дают понять – «ты только зашёл, знай своё место». Равшану Ирматову в своё время дали пять матчей чемпионата мира подряд, а после он пропал. Может, с Карасёвым так поступать не хотят, а хотят сделать из него топ-арбитра европейского уровня. А история с коленями (В матче Лиги чемпионов Карасёв отказался принять участие в акции Black Lives Matter – прим. «Чемпионата») никак не может влиять, иначе бы его вообще не вызвали. Если бы хотели – отправили бы его судить Кубок Америки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.