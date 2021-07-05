Чемпион Франции «Лилль» объявил о назначении нового главного тренера

Победитель минувшего розыгрыша чемпионата Франции «Лилль» объявил о назначении нового главного тренера. «Догов» возглавил французский специалист Жослен Гурвеннек, информирует клубная пресс-служба.
Детали подписанного соглашения не разглашаются. Ранее Гурвеннек работал в «Бордо» и «Генгаме», который покинул в мае 2019 года.
Напомним, в матче заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 сезона-2020/2-21 «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Галтье стать чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив ближайшего преследователя — «ПСЖ» — на одно очко.
«Лилль» в четвёртый раз в своей истории выиграл чемпионат Франции. Ранее он добивался этого в 1946, 1951 и 2011 годах.
- 5 июля 2021
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