Сайт для взрослых предложил «Барселоне» помощь в переподписании Месси

Сайт для взрослых предлагает «Барселоне» $ 10 млн, чтобы помочь профинансировать новый контракт с нападающим Лионелем Месси.
Компания готова выделить деньги на условиях того, что она станет партнёром «Барселоны» в части стриминга. «Используя наши технологии и сети, мы могли бы доставить миру удовольствие, транслируя футбол и Месси в прямом эфире!» — цитирует Daily Star вице-президента отдела новых медиа компании Макса Беннетта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси контрактное соглашение на десять лет.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» закончился 30 июня. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне Месси провёл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.
Зимой миланский «Интер» получал предложение от Stripchat. Stripchat — сайт для взрослых, где можно бесплатно вести трансляции с веб-камеры в прямом эфире.
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