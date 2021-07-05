Йоахим Лёв – один из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Немецкий специалист является одним из трёх иностранцев, входящих в шорт-лист потенциальных тренеров национальной команды.
Напомним, ранее Лёв заявил о намерении покинуть сборную Германии после Евро-2020. Йоахим возглавляет бундестим с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.
Ранее стало известно, что тренеры клубов Российской Премьер-Лиги отказались возглавить сборную России по причине приближающегося клубного сезона. РФС вёл переговоры с Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким. В число иностранных кандидатов на тренерский мостик национальной команды входит португалец Андре Виллаш-Боаш.
- 5 июля 2021
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