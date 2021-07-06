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Руслан Малиновский перенесёт операцию после окончания чемпионата Европы – 2020

Руслан Малиновский перенесёт операцию после окончания чемпионата Европы – 2020
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28-летний атакующий полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, выступающий за итальянскую «Аталанту», в ближайшее время будет прооперирован. Об этом сообщила его супруга Роксана Малиновская в «инстаграм»-сториз.

Ранее футболист пропустил игру 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Англии, которая завершилась для Украины разгромным поражением со счётом 0:4. Отмечалось, что одна из возможных причин отсутствия Малиновского – это мышечное перенапряжение, причиной которой могла стать грыжа.

На Евро-2020 Руслан принял участие в четырёх встречах за сборную Украины, в которых отметился одной голевой передачей.

В сезоне-2020/2021 за «Аталанту» Малиновский провёл 43 встречи во всех турнирах, на его счету 10 голов и 12 результативных передач.

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