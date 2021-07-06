Сарри: Роналду – многонациональное предприятие, его интересы должны сочетаться с командой

Экс-тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, недавно возглавивший римский «Лацио», рассказал о работе со звёздным нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.

«Управлять Роналду достаточно сложно, Криштиану словно многонациональное предприятие — у него есть личные интересы, которые должны сочетаться с интересами команды.

Это, безусловно, создаёт сложные ситуации. Честно говоря, я считаю, что мне лучше быть тренером, а не менеджером, это то, что мне не нравится, мне это надоедает, лучше следить за тем, что происходит на поле.

Очевидно, что Роналду может помогать команде достигать важных результатов. Этот игрок представляет собой нечто, что может выходить за рамки стратегии и команды. В последние годы я много слышу об отдельных игроках и всё меньше о самих командах, которые, в свою очередь, выходят на поле. Я считаю, что ценность команды не является суммой индивидуальных ценностей игроков», — цитирует Сарри TuttoJuve со ссылкой на SportItalia.

Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.