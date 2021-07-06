«Эффект Гвардиолы». Сарри – о назначении Пирло в «Ювентус»
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62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, недавно возглавивший римский «Лацио», высказался о тенденции назначения бывших футболистов без опыта работы на должность главного тренера.
«Назначение Пирло в «Ювентус»? Это эффект Гвардиолы, который по итогу нанёс столько вреда. Они берут исключение, как правило, рискуя потерять парней, которые через несколько лет могли бы стать большими тренерами. О выборе надо спрашивать у руководителей «Ювентуса», а не у меня. Иногда клубы рискуют, сокращая карьерный путь для экс-футболистов, которые могут стать очень хорошими специалистами, лишь при условии получения какого-либо дополнительного опыта ранее», — цитирует Сарри TuttoJuve со ссылкой на SportItalia.
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