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«Бавария» потеряет около € 150 млн из-за последствий коронавируса

«Бавария» потеряет около € 150 млн из-за последствий коронавируса
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Действующие чемпионы Германии – мюнхенская «Бавария» не досчитается порядка € 150 млн из-за последствий коронавируса, вследствие которого было невозможным проведение матчей со зрителями. Об этом сообщает RFI.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил прогнозируемые убытки после стольких игр за закрытыми дверями, но он настаивает, что амбиции клуба при этом не уменьшились.

Новый председатель и главный исполнительный директор клуба Оливер Кан сказал, что они хотят, чтобы болельщики вернулись на стадион как можно скорее, но безопасность остается приоритетом. Он также заявил, что цель следующего сезона — выиграть десятый титул подряд в Бундеслиге: «Это наша большая цель. Подобное никогда не было достигнуто в высших европейских лигах».

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