Гарри Кейн отреагировал на приход в «Тоттенхэм» Нуну Эшпириту Санту и Фабио Паратичи

27-летний нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высказался о приходе в стан «шпор» нового португальского наставника Нуну Эшпириту Санту и спортивного директора Фабио Паратичи.

«Каждый раз, когда приходит новый тренер, я думаю, в клубе всегда царит волнение. Нуно — отличный менеджер, он отлично поработал в «Вулверхэмптоне», помог им сыграть действительно хорошо. Я уверен, что мы свяжемся с ним после чемпионата Европы — 2020.

Я слышал, что Паратичи хочет, чтобы я остался в «Тоттенхэме», и, конечно, как игрок, ты хочешь, чтобы тебя желали, ты хочешь чувствовать, что тебя любят, — что сейчас и происходит. Это приятно слышать и даёт мотивацию. Я уверен, что мы познакомимся друг с другом после Евро», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В июне сообщалось, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» о переходе форварда. «Сити» готовы потратить на игрока £ 100 млн, а также включить в сделку других футболистов. Нынешний контракт Кейна с клубом рассчитан до 2024 года.