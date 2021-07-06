Гарри Кейн отреагировал на приход в «Тоттенхэм» Нуну Эшпириту Санту и Фабио Паратичи

27-летний нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высказался о приходе в стан «шпор» нового португальского наставника Нуну Эшпириту Санту и спортивного директора Фабио Паратичи.
«Каждый раз, когда приходит новый тренер, я думаю, в клубе всегда царит волнение. Нуно — отличный менеджер, он отлично поработал в «Вулверхэмптоне», помог им сыграть действительно хорошо. Я уверен, что мы свяжемся с ним после чемпионата Европы — 2020.
Я слышал, что Паратичи хочет, чтобы я остался в «Тоттенхэме», и, конечно, как игрок, ты хочешь, чтобы тебя желали, ты хочешь чувствовать, что тебя любят, — что сейчас и происходит. Это приятно слышать и даёт мотивацию. Я уверен, что мы познакомимся друг с другом после Евро», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В июне сообщалось, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» о переходе форварда. «Сити» готовы потратить на игрока £ 100 млн, а также включить в сделку других футболистов. Нынешний контракт Кейна с клубом рассчитан до 2024 года.
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