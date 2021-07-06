Бразилия обыграла Перу и стала первым финалистом Кубка Америки – 2021

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялась первая полуфинальная встреча Кубка Америки – 2021, в которой сборная Бразилии принимала сборную Перу. Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом – 1:0.



Единственный забитый мяч в этой игре состоялся на 35-й минуте – отличиться удалось Лукасу Пакета, а результативная передача на счету Неймара.



Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится завтра, в ночь на среду, 7 июля. Начало игры – 4:00 мск.



Напомним, что на групповом этапе Кубка Америки Бразилия стартовала с трёх побед кряду – над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительной игре они разошлись миром с Эквадором (1:1). В четвертьфинале подопечные Тите обыграли Чили (1:0).