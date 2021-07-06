Мендеш намерен провести встречу с руководством «Юве», чтобы определиться с будущим Роналду

55-летний известный португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает в ближайшее время провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, что прояснить ситуацию с будущим своего клиента – 35-летнего форварда Криштиану Роналду. Об этом информирует Football Italia.

Отмечается, что Роналду, вопреки различным слухам, не просил о продаже, а «Ювентус» не пытается расстаться с нападающим, и каждый день, который проходит без каких-либо новостей, приближает его к тому, чтобы остаться в Турине.

Сообщается, что также Мендеш может попытаться договориться о новом соглашении для Роналду с «Ювентусом» во время предстоящей встречи с руководством.

Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.