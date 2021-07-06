«Наполи» продлит контракт с Ди Лоренцо

Итальянский «Наполи» договорился о продлении контракта с защитником Джованни Ди Лоренцо. Об этом сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Контракт между итальянским клубом и 27-летним футболистом, играющим на правом фланге обороны, будет продлён на один сезон с лета 2025 года до лета 2026 года. В настоящее время защитник находится в расположении сборной Италии, которой 6 июля предстоит сыграть с Испанией в полуфинале чемпионата Европы – 2020.
Ди Лоренцо играет за «Наполи» с 2019 года, ранее он выступал за итальянские «Эмполи», «Матеру», «Кунео» и «Реджину». В составе неаполитанцев игрок стал обладателем Кубка страны в сезоне 2019/2020.
В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Наполи» с 77 очками занял пятое место, не попав в зону Лиги чемпионов.
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