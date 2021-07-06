«Манчестер Юнайтед» может отдать Де Хеа в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в другую команду. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, руководство клуба готово рассмотреть вариант с арендой 30-летнего испанца. В завершившемся сезоне Де Хеа провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.
В конце мая появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» обменять де Хеа на вратаря «Атлетико» Яна Облака. По данным СМИ, некоторые из ближайших советников главного тренера Уле-Гуннара Сульшера настаивают на кандидатуре Облака, который выиграл титул Ла Лиги с «Атлетико».
Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «красными дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев испанский вратарь стал чемпионом Англии, обладателем Кубка, трёх Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.
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