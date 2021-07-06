Рамос пройдёт медобследование для «ПСЖ» в ближайшее время

Испанский защитник Серхио Рамос в ближайшее время пройдёт медобследование перед переходом в «ПСЖ». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже согласовали контракт с 35-летним игроком до 2023 года.
Ранее сообщалось, что футболист ищет жильё в Париже после ухода из «Реала» и находится в активных переговорах с «Пари Сен-Жермен».
Защитник покинул «Королевский клуб» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Реал» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
В конце июня сообщалось об интересе к Серхио Рамосу со стороны мюнхенской «Баварии».
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