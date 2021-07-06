Источник: Фирпо перейдёт из «Барселоны» в «Лидс» за € 15 млн

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо перейдёт в английский «Лидс». Сумма контракта составит € 15 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2026 года. Зарплата футболиста будет составлять € 2 млн в год, плюс бонусы.

24-летний Фирпо выступает за «Барселону» с 2019 года, ранее он играл за «Реал Бетис».

В июне СМИ сообщали, что Фирпо в ближайшее время может перейти в «Интер» или «Милан». Сам игрок был заинтересован в таком развитии своей карьеры, однако предложения из миланских суперклубов не устроили руководство «Барселоны», поэтому игрок перейдёт в английский чемпионат, где к нему есть предметный интерес.