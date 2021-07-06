«Тоттенхэм» может подписать Хариса Сеферовича

Английский «Тоттенхэм» может приобрести нападающего португальской «Бенфики» Хариса Сеферовича. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту ищет варианты для усиления атакующей линии и считает 29-летнего швейцарца подходящей кандидатурой. Сообщается, что «Бенфика» готова продать футболиста в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Сеферович провёл 48 матчей за «Бенфику», на его счету 26 голов и семь результативных передач. Также нападающий забил три мяча в пяти играх на Евро-2020. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн.
Сеферович играет за «Бенфику» с 2017 года. Ранее он выступал за немецкий «Айнтрахт», испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Фиорентину», «Лечче» и «Новару», а также швейцарские «Ксамакс» и «Грассхоппер».
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