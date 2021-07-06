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«Тоттенхэм» может подписать Хариса Сеферовича

«Тоттенхэм» может подписать Хариса Сеферовича
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Английский «Тоттенхэм» может приобрести нападающего португальской «Бенфики» Хариса Сеферовича. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту ищет варианты для усиления атакующей линии и считает 29-летнего швейцарца подходящей кандидатурой. Сообщается, что «Бенфика» готова продать футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Сеферович провёл 48 матчей за «Бенфику», на его счету 26 голов и семь результативных передач. Также нападающий забил три мяча в пяти играх на Евро-2020. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн.

Сеферович играет за «Бенфику» с 2017 года. Ранее он выступал за немецкий «Айнтрахт», испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Фиорентину», «Лечче» и «Новару», а также швейцарские «Ксамакс» и «Грассхоппер».

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