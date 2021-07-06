Петкович – кандидат в сборную России, Бразилия в финале Кубка Америки. Главное к утру

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассматривается РФС в качестве одного из кандидатов на пост тренера сборной России, Бразилия обыграла команду Перу и стала первым финалистом Кубка Америки, российский хоккеист Александр Романов забил в финале Кубка Стэнли. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Петкович — кандидат на пост тренера сборной России. Далич не вошёл в окончательный список.

2. Бразилия обыграла Перу и стала первым финалистом Кубка Америки – 2021.

3. «Монреаль» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли и сократил отставание в серии.

4. 21-летний Александр Романов установил рекорд «Монреаля» в финалах плей-офф НХЛ.

5. Хачанов в пяти сетах одолел Корду и впервые пробился в четвертьфинал Уимблдона.

6. «Фенербахче» сохраняет интерес к Дзюбе, но ещё не сделал предложение «Зениту».

7. Чемпион Франции «Лилль» объявил о назначении нового главного тренера.

8. Мухин взял игровой номер Алексея Березуцкого в ЦСКА.

9. Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв Фучовичу.

10. Беттмэн назвал условие, при выполнении которого НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду.