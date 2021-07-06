Евро-2020. Расписание и турнирные расклады на 6 июля
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Чемпионат Европы — 2020 близится к завершению. Сегодня, 6 июля, в рамках соревнований состоится один матч.
В первой полуфинальной встрече сыграют сборные Италии и Испании. Матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Посмотреть встречу можно будет на телеканале «Россия 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победитель сегодняшнего матча сыграет в финале Евро-2020 с командой, которая окажется сильнее в паре Англия — Дания. Эта встреча пройдёт завтра, 7 июля, на «Уэмбли». Трансляцию проведёт Первый канал. Начало — в 22:00 мск.
Финал Евро-2020 состоится 11 июня и также пройдёт на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Покажет решающий матч «Россия 1».
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