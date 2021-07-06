Капелло: сборная Англии впитала в себя лучшее из того, что делает Гвардиола

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил уровень национальной команды Англии в преддверии матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией.
«Сборная Англии играет очень компактно, осмотрительно действует в обороне и в центре поля. Их стандарты крайне опасны, впереди много быстрых игроков. К ним нужно относиться с большим уважением, у них сейчас отличная форма.
Я думаю, Саутгейт видел, что тактика садиться назад, когда мяч у соперника, не приносила результата. Теперь центральные защитники высоко атакуют нападающего, получившего мяч. На то, что они не пропускают, повлияло изменение стиля. К слову, голкипер Пикфорд хорошо играет ногами – это ещё один сильный момент. Англичане теперь сразу же идут за мячом. Они впитали в себя лучшее из того, что делает Гвардиола», – приводит слова Капелло Corriere della Serra.
Матч полуфинала Евро Дания – Англия состоится 7 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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