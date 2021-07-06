Италия — Испания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Италия — Испания можно будет на телеканале «Россия 1».
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.
- 6 июля 2021
-
10:53
-
10:23
-
10:15
-
10:04
-
09:50
-
09:43
-
09:25
-
08:52
-
08:30
-
08:01
-
07:35
-
07:10
-
06:40
-
06:25
-
05:33
-
04:47
-
03:56
-
03:44
-
03:23
-
03:07
-
02:52
-
02:31
-
02:17
-
02:08
-
01:37
-
01:02
-
00:57
-
00:41
-
00:40
-
00:34
-
00:33
- 5 июля 2021
-
23:48
-
23:42
-
23:35
-
23:11