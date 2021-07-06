Денис Черышев может перейти в «Хетафе»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе – «Хетафе», информирует издание AS.
Согласно сведениям источника, недавно в Мадриде состоялась встреча президентов «Хетафе» и «Валенсии», на которой представители клубов обсудили возможное трансферное сотрудничество.
Новоиспечённый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас, ранее работавший в «Хетафе», хочет забрать в стан «летучих мышей» нескольких футболистов из своего прошлого клуба. Однако «Валенсия» сейчас не может позволить себе финансовые траты, поэтому предлагает вариант включения в сделку с «Хетафе» своих футболистов. В числе главных кандидатов на участие в обмене – российский полузащитник Денис Черышев.
Напомним, Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.
- 6 июля 2021
-
10:53
-
10:23
-
10:15
-
10:04
-
09:50
-
09:43
-
09:25
-
08:52
-
08:30
-
08:01
-
07:35
-
07:10
-
06:40
-
06:25
-
05:33
-
04:47
-
03:56
-
03:44
-
03:23
-
03:07
-
02:52
-
02:31
-
02:17
-
02:08
-
01:37
-
01:02
-
00:57
-
00:41
-
00:40
-
00:34
-
00:33
- 5 июля 2021
-
23:48
-
23:42
-
23:35
-
23:11