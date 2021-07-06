Денис Черышев может перейти в «Хетафе»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе – «Хетафе», информирует издание AS.



Согласно сведениям источника, недавно в Мадриде состоялась встреча президентов «Хетафе» и «Валенсии», на которой представители клубов обсудили возможное трансферное сотрудничество.



Новоиспечённый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас, ранее работавший в «Хетафе», хочет забрать в стан «летучих мышей» нескольких футболистов из своего прошлого клуба. Однако «Валенсия» сейчас не может позволить себе финансовые траты, поэтому предлагает вариант включения в сделку с «Хетафе» своих футболистов. В числе главных кандидатов на участие в обмене – российский полузащитник Денис Черышев.



Напомним, Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

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